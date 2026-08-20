Экс-премьер Израиля: Нетаньяху полностью сошёл с рельсов

Бывший глава правительства Израиля Эхуд Барак выступил с резкой критикой в адрес действующего премьера Биньямина Нетаньяху, охарактеризовав его политический стиль как «безрассудный и глупый». По информации Clash Report, поводом для открытого конфликта стала неосторожная реакция Иерусалима на удар по сирийской авиабазе, приведшая к новому витку эскалации с Анкарой.

Барак подчеркнул, что Нетаньяху грубо игнорирует геополитические реалии: Турция — это ключевой региональный игрок, чьи интересы требуют дипломатической гибкости, а не лобового столкновения.

«Нет такой стратегической проблемы с Турцией, которую нельзя было бы решить посредством конфиденциальных контактов, координируемых с США. Нетаньяху полностью сошёл с рельсов», — заявил политик.

Особое внимание Барак уделил скрытым мотивам происходящего. По мнению бывшего премьера, нынешняя внешняя политика Нетаньяху — это не защита государственных интересов, а циничный предвыборный манёвр.

Ранее Нетаньяху сообщил, что собирается лично прибыть в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, несмотря на риск возможного задержания. Он подчеркнул, что не боится высказываний мэра города Зохрана Мамдани и всё равно приедет в США. По словам премьера, он посещал сессии Генассамблеи практически каждый год после прихода к власти, и помешать поездке способно лишь серьёзное ухудшение обстановки с безопасностью в Израиле.