Боевые действия на Украине вплотную подошли к переломному моменту. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своём YouTube-канале.

«Похоже, мы вступаем в критический этап этого противостояния. Последняя пиар-кампания Киева, направленная на то, чтобы изменить ситуацию, уже явно изжила себя, реальность берёт верх», — сказал он.

Эксперт считает, что Украина фактически оказалась отрезана от мира из-за блокады портов Одессы. Он добавил, что ВСУ почти утратили возможность сбивать российские ракеты. По словам профессора, НАТО не в состоянии поставить Киеву нужный объём вооружений, ведь запасы самого альянса заметно опустели из-за затяжного конфликта.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung усомнилась в том, что просьбы Владимира Зеленского о новых поставках ракет для систем ПВО помогут Украине быстро выправить ситуацию с противовоздушной обороной. По оценке издания, украинский главарь столкнулся с проблемой, у которой пока нет скорого решения. Издание указало, что дефицит перехватчиков есть не только у Киева, но и у его союзников. Запасы нужных ракет у западных стран, как утверждает BZ, опустились ниже уровня, при котором можно спокойно наращивать помощь.