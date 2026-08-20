Небо над Борисполем под Киевом затянуло густым дымом после серии взрывов

Небо над Борисполем Киевской области оказалось затянуто густым дымом после взрывов, произошедших ранее. Об этом сообщает местный портал «Инсайдер».

Дым над Борисполем. Видео © Insider.ua

К публикации издание прикрепил видеозапись с места событий. На кадрах виден плотный столб дыма, поднимающийся над городом.

«В Борисполе неба не видно», — говорится в комментарии к видео.

Другие подробности произошедшего на момент публикации сообщения не приводились.

Ранее сообщалось, что Армия РФ нанесла массированные ракетные удары по военным объектам в Киеве и области, в том числе в Борисполе и Броварах. Применялись гиперзвуковые ракеты «Циркон», «Искандер-М», а также несколько баллистических ракет Х-23.