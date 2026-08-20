Небо над Борисполем под Киевом затянуло густым дымом после серии взрывов
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Небо над Борисполем Киевской области оказалось затянуто густым дымом после взрывов, произошедших ранее. Об этом сообщает местный портал «Инсайдер».
Дым над Борисполем. Видео © Insider.ua
К публикации издание прикрепил видеозапись с места событий. На кадрах виден плотный столб дыма, поднимающийся над городом.
«В Борисполе неба не видно», — говорится в комментарии к видео.
Другие подробности произошедшего на момент публикации сообщения не приводились.
Ранее сообщалось, что Армия РФ нанесла массированные ракетные удары по военным объектам в Киеве и области, в том числе в Борисполе и Броварах. Применялись гиперзвуковые ракеты «Циркон», «Искандер-М», а также несколько баллистических ракет Х-23.
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