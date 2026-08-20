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20 августа, 07:31

Небо над Борисполем под Киевом затянуло густым дымом после серии взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Небо над Борисполем Киевской области оказалось затянуто густым дымом после взрывов, произошедших ранее. Об этом сообщает местный портал «Инсайдер».

Дым над Борисполем. Видео © Insider.ua

К публикации издание прикрепил видеозапись с места событий. На кадрах виден плотный столб дыма, поднимающийся над городом.

«В Борисполе неба не видно», — говорится в комментарии к видео.

Другие подробности произошедшего на момент публикации сообщения не приводились.

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Ранее сообщалось, что Армия РФ нанесла массированные ракетные удары по военным объектам в Киеве и области, в том числе в Борисполе и Броварах. Применялись гиперзвуковые ракеты «Циркон», «Искандер-М», а также несколько баллистических ракет Х-23.

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Никита Никонов
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