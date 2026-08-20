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20 августа, 07:13

Целились в главу МВД: В ЛНР поймали завербованных агентов, готовивших громкий теракт

В ЛНР предотвратили покушение на главу МВД республики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике обезвредили двоих местных жителей, работавших на Киев. Задержанных подозревают в подготовке теракта против руководителя регионального МВД, а также в передаче разведывательных данных вражеской стороне.

Как установило следствие, один из фигурантов был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) во время поездки в Харьков. Вернувшись домой, он принялся выполнять инструкции кураторов: мониторил социально-политическую ситуацию и выслеживал перемещения главы министерства внутренних дел, чтобы помочь противнику в «планировании теракта в его отношении».

К подрывной деятельности мужчина привлёк своего знакомого из Марковского района. Тот взял на себя разведывательные функции: искал места базирования российских подразделений и фиксировал маршруты передвижения военной техники.

В ведомстве уточнили, что основной задачей завербованного был сбор «сведений о перемещениях и мерах, обеспечивающих безопасность» высокопоставленного силовика. Благодаря оперативным действиям органов безопасности, цепочка передачи данных была прервана.

Сейчас оба пособника находятся под стражей. Правоохранители проводят следственные мероприятия, устанавливая все эпизоды преступной деятельности фигурантов.

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Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов против российских военнослужащих и объектов оборонно-промышленного комплекса. В ведомстве заявили, что речь шла о подготовке «беспрецедентных по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористических актов».

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Оксана Попова
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