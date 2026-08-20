Целились в главу МВД: В ЛНР поймали завербованных агентов, готовивших громкий теракт

Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике обезвредили двоих местных жителей, работавших на Киев. Задержанных подозревают в подготовке теракта против руководителя регионального МВД, а также в передаче разведывательных данных вражеской стороне.

Как установило следствие, один из фигурантов был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) во время поездки в Харьков. Вернувшись домой, он принялся выполнять инструкции кураторов: мониторил социально-политическую ситуацию и выслеживал перемещения главы министерства внутренних дел, чтобы помочь противнику в «планировании теракта в его отношении».

К подрывной деятельности мужчина привлёк своего знакомого из Марковского района. Тот взял на себя разведывательные функции: искал места базирования российских подразделений и фиксировал маршруты передвижения военной техники.

В ведомстве уточнили, что основной задачей завербованного был сбор «сведений о перемещениях и мерах, обеспечивающих безопасность» высокопоставленного силовика. Благодаря оперативным действиям органов безопасности, цепочка передачи данных была прервана.

Сейчас оба пособника находятся под стражей. Правоохранители проводят следственные мероприятия, устанавливая все эпизоды преступной деятельности фигурантов.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов против российских военнослужащих и объектов оборонно-промышленного комплекса. В ведомстве заявили, что речь шла о подготовке «беспрецедентных по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористических актов».