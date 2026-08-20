«Лукавить бессмысленно»: Развожаев рассказал, что происходит с туризмом в Севастополе

Курортный сезон в Севастополе проходит непросто, туристический бизнес столкнулся с трудностями. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в интервью журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву, которое появилось в его Telegram-канале «Юнашев LIVE».

Развожаев признал сложности с курортным сезоном в Севастополе. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

По словам главы региона, есть отдыхающие, которые приезжают в город из года в год. Однако ситуация в целом складывается тяжелее, чем раньше.

«Отмена бронирований, лукавить бессмысленно, присутствует», — отметил губернатор.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил жителей Крыма и Севастополя за то, что они помогли отдыхающим, оказавшимся в непростой ситуации. На совещании по развитию туризма в Горно-Алтайске он подчеркнул, что полуостров прошёл через тяжёлый сезон. Глава правительства добавил, что власти уже выделили деньги на поддержку местных туристических компаний, а также отметил ответственность бизнеса и обычных граждан.