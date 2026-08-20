«Бой с роем дронов»: Как маленькие ракеты «Гвоздь» усиливают системы ПВО «Панцирь»

Малогабаритные ракеты «Гвоздь» позволяют комплексам семейства «Панцирь» эффективнее отражать массовые налёты беспилотников. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Вместо одной стандартной ракеты установка может получить блок сразу из четырёх компактных боеприпасов. При такой комплектации запас «Панциря-СМД» способен увеличиться до 48 единиц, что особенно важно при одновременном появлении большого числа воздушных целей.

«Для этого специально и разрабатывали дешёвую ракету «Гвоздь» и боекомплект из 48 ракет. Он позволяет вести бой против роя беспилотников», — заявил Кнутов.

Разные типы боеприпасов дают расчёту возможность выбирать вариант в зависимости от характера угрозы. «Гвозди» прежде всего рассчитаны на небольшие БПЛА на ближней дистанции, тогда как для других объектов могут применяться штатные ракеты комплекса.

Ранее Life.ru разбирал типы беспилотников и ракет, применяемых при массированных атаках, а также работу российской ПВО по их перехвату. В материале отмечалось, что интенсивность налётов БПЛА в 2026 году заметно выросла.