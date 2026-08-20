Дроны ВСУ атаковали Нижнекамск: что известно о последствиях удара

Нижнекамск подвергся удару беспилотных летательных аппаратов. В результате инцидента есть пострадавшие, информация о точном числе которых уточняется.

Всем раненым оказывается квалифицированная помощь. Медики взяли состояние пациентов под строгий контроль.

Раис Татарстана Рустам Минниханов оперативно отреагировал на случившееся. Глава региона поручил профильным ведомствам устранить последствия налёта.

Власти республики акцентировали внимание на необходимости оказания всесторонней поддержки тем, кто пострадал при атаке. Соответствующие распоряжения уже направлены ответственным службам.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные бригады. Специалисты оценивают масштаб ущерба и обеспечивают безопасность граждан.

Ранее Life.ru писал, что ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников на Ульяновскую область. Над регионом уничтожили 11 воздушных целей, однако в результате происшествия пострадал молодой мужчина, получивший тяжёлое ранение головы. На месте также устраняли повреждение опоры ЛЭП, при этом подача электроэнергии не нарушалась.