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20 августа, 07:49

Минпросвещения назвало 5 самых популярных профессий в колледжах в 2026 году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На основном этапе приёмной кампании в колледжи и техникумы поступило более 3,7 миллиона заявлений от абитуриентов — это на 450 тысяч больше, чем на том же этапе в 2025 году. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения России.

По данным ведомства, всего абитуриенты подали 3 776 673 заявления. Из них на бюджетные места пришлось 2 808 366.

Самой востребованной специальностью стало «Сестринское дело» — на него поступило 199 663 заявления. Следом идут «Разработка и управление программным обеспечением» (181 986), «Лечебное дело» (123 679), «Туризм и гостеприимство» (113 990) и «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (84 839).

Учились под конкретные вакансии: более 150 выпускников колледжей вышли на производство
Учились под конкретные вакансии: более 150 выпускников колледжей вышли на производство

Напомним, министр просвещения Сергей Кравцов ещё 1 августа сообщил, что приёмная кампания в колледжи побила рекорд. На тот момент было получено около трёх миллионов заявлений, что на 500 тысяч больше, чем в прошлом году.

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Вероника Бакумченко
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