«Всё упирается в деньги»: Сможет ли Украина нарастить атаки дронов до 2 тысяч в сутки

Украина теоретически может нарастить число атакующих беспилотников до двух тысяч за сутки, однако такой сценарий напрямую зависит от финансирования. Об этом «Царьграду» рассказал кандидат технических наук, эксперт в области беспилотных систем Сергей Товкач.

Поводом для обсуждения стал новый максимум: 18 августа Минобороны РФ сообщило, что за сутки российская ПВО перехватила 1671 беспилотник самолётного типа. На этом фоне аналитики допускают дальнейшее увеличение числа запусков.

По оценке специалиста, технически организовать ещё более крупный налёт возможно, но главным ограничителем остаётся стоимость производства и применения БПЛА.

«Всё упирается в деньги. Потому что каждый залп дронами имеет цену, а бюджет Украины ограничен. Если им дадут деньги, то всё будет. А если нет, то никаких рекордных обстрелов не будет», — рассуждает Товкач.

Отдельной проблемой эксперт назвал цену перехвата: применение дорогих зенитных ракет против массовых налётов делает оборону затратной. Более дешёвой альтернативой могут стать специализированные дроны-перехватчики и автоматизированные средства борьбы с воздушными целями.

По мнению собеседника издания, защита от таких атак должна строиться на сочетании разных средств, поскольку эффективность каждого из них зависит от характеристик цели.

Накануне Life.ru сообщал, что российская ПВО за сутки уничтожила 1478 украинских беспилотников. В Минобороны тогда также заявили о перехвате девяти крылатых ракет и других воздушных целей, включая снаряды HIMARS.