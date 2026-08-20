В Ливии заявили о встрече сына фельдмаршала Хафтара с Путиным
ЛНА заявила о встрече Саддама Хафтара с Путиным в Москве
Обложка © ТАСС / AP / Petros Giannakouris , Life.ru
Заместитель командующего Ливийской национальной армией Саддам Хафтар во время поездки в Москву был принят Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба ЛНА. Официальный Кремль данную информацию не комментировал и не анонсировал.
В заявлении военного ведомства Ливии уточняется, что беседа прошла в Кремлёвском дворце. Сын фельдмаршала Халифы Хафтара передал российскому лидеру приветствия от главнокомандующего и отметил глубокие братские связи между государствами.
Также в тексте сообщения подчёркивается настрой ливийского руководства на расширение взаимодействия с Москвой в различных сферах.
Ранее во вторник стало известно о переговорах Саддама Хафтара с главой Минобороны России Андреем Белоусовым. Стороны обсуждали вопросы военного сотрудничества для поддержания стабильности в регионе.
Должность замкомандующего ЛНА сын фельдмаршала занял в августе 2025 года. До этого назначения он руководил штабом сухопутных войск.
Россия готова содействовать восстановлению единства Ливии и поддерживает контакты с властями страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва также взаимодействует с представителями востока и запада Ливии.
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