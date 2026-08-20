Личность погибшего на леднике Северцова установили по найденному удостоверению

Казахстанка Нелля Михеева заявила в своих социальных сетях, что останки туриста, найденные на леднике Северцова в Алма-Атинской области, принадлежат её отцу, пропавшему в 2007 году.

По словам женщины, тело обнаружили туристы из Белоруссии. Они заметили останки и рюкзак на леднике и сообщили о находке спасателям.

Михеева рассказала, что увидела фотографии с места в соцсетях и сразу узнала рюкзак отца. После этого она связалась с МЧС Казахстана и следователем, которому отправила фотографии и документы.

Позже следователь сообщил женщине, что в найденном рюкзаке обнаружили удостоверение на имя её отца.

Останки туриста спасатели МЧС Казахстана эвакуировали с ледника Северцова в среду, 19 августа.

Напомним, белорусские туристы обнаружили человеческие останки на леднике Северцова в горах Алма-Атинской области Казахстана. Спасатели направили в труднодоступный район авиаборт МЧС со специалистами, которым предстоит эвакуировать тело и установить личность погибшего.