Евпатория осталась без света, в городе остановились трамваи
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Евпатория утром 20 августа полностью осталась без электричества. В городе также возникли проблемы с водоснабжением и остановилось движение трамваев, сообщил глава Евпатории Виталий Оганесян.
По его словам, аварийно-восстановительные работы уже ведутся. Причину нынешнего отключения и точные сроки возвращения электричества глава города пока не назвал.
Из-за отсутствия света снизилось давление в системе водоснабжения. Оганесян сообщил, что его планируют постепенно поднять до необходимого уровня ориентировочно к вечеру. В многоквартирных домах воду можно набирать на первых этажах, а по заявкам жителей выезжают водовозки.
Отключение затронуло и городской транспорт: движение евпаторийских трамваев полностью остановлено. Детские сады временно переведены в режим кратковременного пребывания.
Для помощи жителям в городе работают центры содействия населению. Там можно получить необходимую информацию и помощь на время аварийных работ.
Перебои с электричеством утром фиксируются и в других частях Крыма. В Симферополе из-за отсутствия напряжения в контактной сети также приостановили движение троллейбусов.
Ранее Life.ru рассказывал, как в июле Евпатория уже полностью оставалась без электричества. Тогда вслед за отключением света в большинстве районов пропала вода и перестали ходить трамваи.
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