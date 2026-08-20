Евпатория осталась без света, в городе остановились трамваи

Евпатория утром 20 августа полностью осталась без электричества. В городе также возникли проблемы с водоснабжением и остановилось движение трамваев, сообщил глава Евпатории Виталий Оганесян.

По его словам, аварийно-восстановительные работы уже ведутся. Причину нынешнего отключения и точные сроки возвращения электричества глава города пока не назвал.

Из-за отсутствия света снизилось давление в системе водоснабжения. Оганесян сообщил, что его планируют постепенно поднять до необходимого уровня ориентировочно к вечеру. В многоквартирных домах воду можно набирать на первых этажах, а по заявкам жителей выезжают водовозки.

Отключение затронуло и городской транспорт: движение евпаторийских трамваев полностью остановлено. Детские сады временно переведены в режим кратковременного пребывания.

Для помощи жителям в городе работают центры содействия населению. Там можно получить необходимую информацию и помощь на время аварийных работ.

Перебои с электричеством утром фиксируются и в других частях Крыма. В Симферополе из-за отсутствия напряжения в контактной сети также приостановили движение троллейбусов.

Ранее Life.ru рассказывал, как в июле Евпатория уже полностью оставалась без электричества. Тогда вслед за отключением света в большинстве районов пропала вода и перестали ходить трамваи.