Полпред Устинов: Россияне продолжают массово ехать на отдых в Крым

Очередь автомобилей в сторону Крыма сейчас значительно больше, чем на выезд с полуострова, заявил полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов в беседе с журналистом Александром Юнашевым. По его словам, это показывает, что туристический поток на российский юг сохраняется и курортный сезон состоялся.

По словам Устинова, несмотря на существующие сложности, летний туристический сезон на юге России состоялся. Ситуацию с потоком машин в сторону полуострова он назвал одним из свидетельств сохраняющегося спроса на отдых в Крыму.

«Сегодня по показателям у нас очередь в сторону Крыма гораздо больше, чем очередь из Крыма. Это свидетельствует о том, что люди едут отдыхать. Очень много россиян отдохнет у нас до конца сезона», — сказал полпред.

Окончательные итоги сезона власти намерены подвести в октябре. Устинов отметил, что туристический поток продолжится и после завершения календарного лета.

Повышенный интерес к Крыму был заметен ещё перед началом высокого сезона. По данным крымского туристического портала, объём ранних бронирований на лето 2026 года у разных туроператоров превышал прошлогодний на 15–40%. В пятёрку самых востребованных направлений июля вошли сразу Ялта, Феодосия, Алушта, Евпатория и Судак.

При этом автомобильный поток периодически приводит к очередям на подходах к Крымскому мосту. Ранее Life.ru сообщал, что в августе перед пунктами досмотра одновременно скапливались сотни автомобилей. В отдельные часы ожидание проезда достигало нескольких часов.

Life.ru также рассказывал о новых маршрутах доставки туристов в Крым через аэропорт Краснодара. Туроператоры запустили программы с последующей пересадкой на наземный транспорт на фоне высокого спроса на отдых на полуострове.