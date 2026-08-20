Работай головой, а не руками: Как «разумная лень» может помочь стать начальником

Так называемая «разумная лень» нередко помогает сотрудникам быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Склонность искать простые пути и делегировать задачи — это черты, присущие эффективным управленцам, сообщила «Абзацу» клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.

Специалист отметила, что человек, не любящий тратить лишнюю энергию, часто быстрее находит способы упростить процесс, автоматизировать рутину или перепоручить её коллегам. Она пояснила, что хороший руководитель не обязан делать всё лучше других, его задача — видеть общую картину, распределять ресурсы и расставлять приоритеты. При этом психолог подчеркнула, что настоящий трудоголик, напротив, получает удовольствие от самого процесса и постоянной занятости, а потенциальный лидер больше нацелен на итоговый результат.

«Если задачу можно решить за два часа вместо восьми, он скорее выберет первое. Со стороны это иногда выглядит как лень, хотя на самом деле речь может идти об умении экономить силы, действовать эффективно и не делать лишнего», — уверена эксперт.

Однако важно не путать продуктивную «разумную лень» с обычной пассивностью — если человек избегает ответственности и ждёт, что всё сделают за него, руководителем ему не стать.

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