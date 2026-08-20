Суд в Китае приговорил основателя Evergrande Хуэя к пожизненному сроку

В Пекине поставили точку в деле некогда всемогущего Хуэй Ка Яня — архитектора главного пузыря китайского рынка недвижимости. Суд Поднебесной выкатил основателю Evergrande высшую меру экономического поражения: пожизненное заключение без права на снисхождение, пишет Синьхуа.

Финал получился показательно жестоким. У олигарха изъяли всё имущество до последней монеты, а его обанкроченные активы обязали выплатить государству астрономическую компенсацию в 15,82 миллиарда юаней. Ещё в апреле магнат признал поражение, подтвердив обвинения в масштабных финансовых махинациях и подкупе чиновников ради спасения тонущей компании.

Удар пришёлся по обеим столицам холдинга. Материнская структура с гонконгской пропиской получила иск почти на 9 миллиардов юаней, местное подразделение должно отдать ещё 7 миллиардов. Следствие доказало, что годами гигант рисовал красивую отчётность, раздувая стоимость бетонных коробок из воздуха и пряча от банков чёрные дыры в бюджете.

Кровавая чистка прошлась по всей верхушке. На скамье подсудимых оказались 56 приближённых девелопера. Родные сыновья Хуэя получили многолетние сроки — правосудие раздавило семью полностью, назвав масштабы разрушений беспрецедентными.

Ещё недавно этот человек был вторым богачом Азии, скупавшим электрокары и целые города. Сегодня его имя стоит в одном ряду с величайшими банкротами современности. Строительный колосс Evergrande окончательно рассыпался в пыль ещё два года назад, потянув за собой весь сектор экономики КНР и оставив после себя миллионы обманутых инвесторов и недостроенные небоскрёбы-призраки.

Ранее основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова заочно приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей. Кроме того, Петрову назначили штраф в размере 800 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, защита, которая настаивает на оправдании бизнесмена, намерена его обжаловать.