Российские подразделения группировки «Центр» после освобождения Красноподолья вышли на прямую дорогу к Доброполью – до крупного оборонительного узла ВСУ в ДНР осталось около трёх километров. Противник стягивает резервы в город, где в ближайшее время начнутся уличные бои, сообщает Zvezdanews.

ВС РФ вышли на прямую дорогу к Доброполью. Видео © Zvezdanews

Взятие Красноподолья серьёзно осложнило украинской стороне обстановку на Добропольском направлении, поскольку населённый пункт являлся южным форпостом перед этим укрепрайоном.

По словам военнослужащих, ВСУ применили свою привычную тактику: делали ставку на дистанционные удары и пытались не подпустить штурмовые группы с помощью БПЛА. Однако для бойцов 110-й отдельной гвардейской бригады непреодолимых препятствий не нашлось.

«Продвижение по пересечённой местности — то есть это поля, лесополосы. Достаточно часто приходится останавливаться. В том числе и отстреливаться приходится часто, то есть вот 40 километров, которые ты идёшь неделю», — рассказал пулемётчик с позывным Сахалин.

При этом серьёзных укреплений в самом Красноподолье не обнаружили. Боевики ВСУ, по оценке военных, не успели закрепиться и оставили позиции вместе с вооружением. Как только штурмовики подошли вплотную, противник бежал, побросав оборудование расчётов БПЛА, склады и провизию.

«Сложность была только в самом маршруте, то есть укреплений никаких не было, противник отходит от нашего давления, не успевает закрепляться», — отметил командир службы БпС с позывным Сокол отметил.

Ключевую роль в успехе сыграло доминирование в воздухе: наши БПЛА прикрывали пехоту ударными дронами, перехватывали украинские БПЛА и работали на опережение, обезопасив бойцов на земле.

Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия выбила украинские формирования из Ореховатки и Красноподолья в Донецкой Народной Республике. В Минобороны уточнили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают наступление.