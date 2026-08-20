Рада передумала уходить на паузу до сентября и заслушает главу НБУ

Верховная рада Украины утром 20 августа сначала отменила заседание из-за воздушной тревоги и собралась завершить пленарную работу до сентября, однако вскоре передумала. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Сразу после объявления тревоги парламентарий написал, что заседания в четверг не будет и голосования в августе на этом закончились. Через несколько минут прозвучал отбой.

«Оооо... Рада отменила заседание и отбой тревоги», — отреагировал Железняк. Сначала он сообщил, что запланированное выступление главы Национального банка Украины Андрея Пышного перенесли на 1 сентября.

Однако затем решение изменили ещё раз. После обсуждения депутаты договорились продолжить работу 20 августа, но без голосований.

По словам Железняка, парламент заслушает получасовые выступления депутатов, после чего слово предоставят Пышному. Затем запланирована встреча с премьер-министром у председателя Рады Руслана Стефанчука.

Главу НБУ вызвали в парламент после появления материалов НАБУ и САП о государственном Sense Bank. Антикоррупционные органы утверждают, что участники предполагаемой преступной схемы использовали счета банка для легализации 150 млн гривен, предназначавшихся для внесения залога одному из фигурантов дела «Мидас». Украинские СМИ связывают этот эпизод с бывшим министром Германом Галущенко.

Железняк заявил, что намерен спросить Пышного, почему Нацбанк раньше не отреагировал на информацию о возможном коррупционном влиянии на Sense Bank и как крупные подозрительные операции смогли пройти финансовый мониторинг.