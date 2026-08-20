В ГД призвали не допустить появления в РФ платных трасс без альтернативных объездов

В России предложили прописать в законе обязательное наличие бесплатного объезда для каждой платной дороги, без права регионов делать исключения. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

В России действует принцип: платная дорога может быть построена только при наличии бесплатного альтернативного маршрута. Это правило закреплено в законе «Об автомобильных дорогах» и соответствует Конституции, гарантирующей свободу передвижения. Каплан Панеш депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

По словам депутата, недавно принятый закон уже сделал послабление для районов Крайнего Севера — там разрешили строить платные дороги без бесплатных дублёров. Поводом для изменений стала ситуация с мостом через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе. Строить и содержать такую инфраструктуру в суровых условиях оказалось слишком дорого для местного бюджета и невыгодно частникам

Панеш отметил, что теперь инвесторы и профильные ассоциации добиваются, чтобы такую практику распространили на всю страну. Свою позицию они объясняют тем, что ремонт дорог требует денег из внебюджетных источников. Депутат считает, что этот процесс нужно остановить.

Депутат предупредил, что если правило начнут применять и в других регионах, то любой субъект под предлогом «отсутствия дороги» сможет сделать платным единственный мост или перевал.

Депутат напомнил, что свобода передвижения записана в статье 27 Конституции. Ограничить её можно только федеральным законом и только ради защиты основ строя, нравственности, здоровья, прав людей, обороны и безопасности. Экономическая выгода и привлечение частных денег к таким причинам не относятся, подчеркнул он.

Панеш предлагает чётко прописать, что плату нельзя вводить на единственном мосту, перевале или дороге между населёнными пунктами, если рядом нет равноценного бесплатного проезда. Любые исключения, по его мнению, должны утверждаться отдельным федеральным законом, а не решениями местных властей.

«Свобода передвижения — это не бизнес-термин. Это конституционное право, которое не должно зависеть от толщины кошелька», — заявил депутат.

Он добавил, что если разрешить регионам брать деньги за проезд по единственным дорогам, люди начнут платить за возможность добраться до работы, больницы или школы. По его словам, пора навести порядок по принципу «одна дорога — один бесплатный путь».

Ранее сообщалось, что водителей могут освободить от оплаты платной парковки, если они не смогли внести деньги по независящим от них причинам. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на разъяснения Минтранса РФ к проекту поправок в закон «Об организации дорожного движения», способы оплаты парковок в регионах могут отличаться, а доступные варианты субъекты РФ определяют самостоятельно. В ведомстве отметили, что министерство устанавливает требование об обязательном обеспечении доступа к указанным способам оплаты.