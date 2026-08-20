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20 августа, 09:14

Шанс на материнство потерян: Гинеколог оставила екатеринбурженку бесплодной и избежала тюрьмы

В Екатеринбурге осудили врача за удаление здоровой фаллопиевой трубы у пациентки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор врачу-гинекологу Фидан Насибовой из Городской клинической больницы № 1 за неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью пациентки. Об этом сообщает URA.ru.

Суд квалифицировал действия медика по ч. 2 ст. 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей. Врачу назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с запретом на медицинскую деятельность сроком на один год. При этом осуждённая освобождена от реального отбывания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Резонансная история началась в 2022 году, когда в больницу поступила Елена Полунина с внематочной беременностью. Насибова провела лапароскопию, удалив правую фаллопиеву трубу с эмбрионом, а левую в документах описала как полностью сохранную. Пациентку выписали с рекомендацией проверить проходимость органа.

Однако через год в другой клинике выяснилось: левой трубы фактически не было – хирургическое вмешательство оставило лишь культи с рубцами. Диагноз «вторичное трубное бесплодие» означал, что о естественном зачатии можно забыть.

Следствие позднее переквалифицировало дело – врача заподозрили в умышленном повреждении здоровой трубы без показаний и последующей фальсификации протокола. Экспертиза подтвердила вменяемость Насибовой на момент операции.

Параллельно пациентка добилась взыскания с медучреждения 4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда – при запрошенных 15 млн. В региональном Минздраве комментировать инцидент отказались.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Бразилии врачи порвали пациентке половину кишечника на плановом осмотре, из-за чего она умерла. Погибшая трудилась в школе и в одиночку воспитывала троих детей. Серьёзных проблем со здоровьем у неё не было.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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