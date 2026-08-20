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20 августа, 09:06

Землеройки зимой уменьшают мозг, но зачем-то отращивают себе более крупный нос

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Крохотная землеройка оказалась способна буквально перестраивать собственную голову ради зимовки. Учёные выяснили, что у когтистой бурозубки зимой уменьшается мозговая коробка, зато морда неожиданно становится больше. Весной изменения идут в обратную сторону. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Зоологи изучили 136 черепов когтистых бурозубок Sorex unguiculatus, собранных на японском острове Хоккайдо с 1948 по 1988 год. Благодаря тому, что коллекция охватывала животных разных возрастов и сезонов, исследователи смогли восстановить годовой цикл изменений головы зверька.

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Зимой высота мозговой коробки оказалась примерно на 12% меньше, чем у молодых животных в конце лета. Причём череп не просто равномерно сжимался — он становился прежде всего более плоским. Такое сезонное уменьшение тела, черепа, мозга и некоторых внутренних органов у ряда мелких млекопитающих известно как феномен Денеля. Весной структуры частично восстанавливаются.

Но с носом бурозубки происходило ровно противоположное. Зимой её морда становилась до 7% выше и примерно на 6% шире, а после холодного сезона снова уменьшалась. Авторы назвали обнаруженную перестройку «обратным феноменом Денеля». Для науки подобный сезонный механизм описан впервые.

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Зачем землеройке зимой большой нос, учёные пока окончательно не выяснили. Главной гипотезой они считают терморегуляцию: увеличенная носовая полость может вместить более развитую сеть кровеносных сосудов и лучше согревать ледяной воздух прежде, чем он попадёт глубже в организм. Это особенно важно для маленького зверька, который не впадает в зимнюю спячку.

Есть и другие версии. Более крупная носовая полость может улучшать обоняние и помогать находить спрятавшихся под снегом червей и другую добычу. Теоретически перестройка морды способна усиливать и укус, позволяя справляться с более жёсткой пищей, однако убедительных доказательств этой гипотезы исследователи пока не получили.

Открытие показывает, что феномен Денеля устроен сложнее, чем считалось: организм зверька не просто «уменьшается» ради экономии энергии. Разные части одного и того же черепа способны одновременно перестраиваться в противоположных направлениях в зависимости от того, что выгоднее животному зимой. Учёные теперь хотят проверить, встречается ли такой же механизм у других видов землероек Хоккайдо.

Ранее Life.ru рассказывал, как живущие в России бурозубки переживают холодное время года: эти прожорливые маленькие млекопитающие не впадают в спячку и зимой продолжают искать пищу, прокладывая ходы под снегом.

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Марина Фещенко
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