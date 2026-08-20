Землеройки зимой уменьшают мозг, но зачем-то отращивают себе более крупный нос

Крохотная землеройка оказалась способна буквально перестраивать собственную голову ради зимовки. Учёные выяснили, что у когтистой бурозубки зимой уменьшается мозговая коробка, зато морда неожиданно становится больше. Весной изменения идут в обратную сторону. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Зоологи изучили 136 черепов когтистых бурозубок Sorex unguiculatus, собранных на японском острове Хоккайдо с 1948 по 1988 год. Благодаря тому, что коллекция охватывала животных разных возрастов и сезонов, исследователи смогли восстановить годовой цикл изменений головы зверька.

Зимой высота мозговой коробки оказалась примерно на 12% меньше, чем у молодых животных в конце лета. Причём череп не просто равномерно сжимался — он становился прежде всего более плоским. Такое сезонное уменьшение тела, черепа, мозга и некоторых внутренних органов у ряда мелких млекопитающих известно как феномен Денеля. Весной структуры частично восстанавливаются.

Но с носом бурозубки происходило ровно противоположное. Зимой её морда становилась до 7% выше и примерно на 6% шире, а после холодного сезона снова уменьшалась. Авторы назвали обнаруженную перестройку «обратным феноменом Денеля». Для науки подобный сезонный механизм описан впервые.

Зачем землеройке зимой большой нос, учёные пока окончательно не выяснили. Главной гипотезой они считают терморегуляцию: увеличенная носовая полость может вместить более развитую сеть кровеносных сосудов и лучше согревать ледяной воздух прежде, чем он попадёт глубже в организм. Это особенно важно для маленького зверька, который не впадает в зимнюю спячку.

Есть и другие версии. Более крупная носовая полость может улучшать обоняние и помогать находить спрятавшихся под снегом червей и другую добычу. Теоретически перестройка морды способна усиливать и укус, позволяя справляться с более жёсткой пищей, однако убедительных доказательств этой гипотезы исследователи пока не получили.

Открытие показывает, что феномен Денеля устроен сложнее, чем считалось: организм зверька не просто «уменьшается» ради экономии энергии. Разные части одного и того же черепа способны одновременно перестраиваться в противоположных направлениях в зависимости от того, что выгоднее животному зимой. Учёные теперь хотят проверить, встречается ли такой же механизм у других видов землероек Хоккайдо.

Ранее Life.ru рассказывал, как живущие в России бурозубки переживают холодное время года: эти прожорливые маленькие млекопитающие не впадают в спячку и зимой продолжают искать пищу, прокладывая ходы под снегом.