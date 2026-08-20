Георгий Победоносец в серебре и золоте: ЦБ выпустит новые инвестиционные монеты

Банк России 21 августа выпустит в обращение инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» из золота и серебра. Их номинал составит от 100 рублей до 10 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.

Серебряная монета номиналом 100 рублей будет изготовлена из серебра 999 пробы. Её диаметр составит 100 мм. Золотые монеты номиналом 100, 200 и 10 тысяч рублей также изготовят из металла 999 пробы, их диаметр составит 30, 33 и 100 мм соответственно.

На одной стороне монет разместят Государственный герб России, номинал, год выпуска и сведения о металле, пробе, монетном дворе и массе драгоценного металла. На серебряной монете за 100 рублей и золотой за 10 тысяч рублей также будет указан индивидуальный номер.

На оборотной стороне изобразят Георгия Победоносца верхом на коне, поражающего копьём змея. Золотые монеты номиналом 100 и 200 рублей выпустят тиражом до 100 тысяч экземпляров каждая. Серебряную монету за 100 рублей и золотую за 10 тысяч рублей — тиражом до 100 экземпляров каждой.

В ЦБ напомнили, что все эти монеты являются законным средством наличного платежа в России и должны приниматься по номиналу без ограничений.

Ранее Банк России выпустил три памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля из серии «Красная книга». На них изобразили кавказскую лесную кошку, очковую гагу и ушастую круглоголовку, тираж каждой монеты составил 5 тысяч экземпляров.