«Он забронирован»: Экс-министр обороны Украины гасится от фронта в благотворительном фонде

Михаил Фёдоров, уволенный Владимиром Зеленским с поста министра обороны Украины, забронирован от мобилизации. С таким утверждением в социальных сетях выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Он ответил на вопрос о том, почему экс-глава военного ведомства не подпишет контракт.

«Потому что он уже забронирован. Забронирован экс-министр обороны Михаил Федоров в благотворительном фонде »Восточная Европа«. Бронь получил 18 июля. Месяц назад», — пояснил нардеп.

Напомним, вместо Михаила Фёдорова министром обороны Украины стал Евгений Хмара. Его назначение уже утвердила Верховная рада. «За» проголосовали 312 депутатов.

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