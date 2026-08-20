«Я хочу показать свой голос»: Звезда самого популярного видео на YouTube вырос и начал карьеру в K-pop

Мальчик из знаменитого ролика Baby Shark спустя десять лет после мировой славы решил начать карьеру в музыке. 17-летний Пак Гон Рунг, известный как Baby Shark Boy, выпустил свой первый сингл Wave в стиле K-pop.

Пак Гон Рунг сейчас. Фото © YouTube / Baby Shark Boy

В 2016 году семилетний Пак появился в клипе Baby Shark Dance, где исполнял фирменные движения руками. Видео стало одним из самых популярных в истории YouTube и набрало более 17 млрд просмотров.

При этом сам мальчик в оригинальном ролике не исполнял вокальную партию — зрители запомнили его именно по танцу рядом с образом Baby Shark. Теперь он решил представить уже собственное творчество.

«Десять лет назад я танцевал рядом с Baby Shark. Теперь я хочу поделиться своим собственным голосом и историями, которые написал сам», — рассказал Пак Гон Рунг.

Его дебютный трек Wave начинается со знакомой мелодии Baby Shark, а затем переходит в электронное звучание. В записи также принял участие Джухони из группы Monsta X — именно её участники ранее поддерживали вирусный танец.

Пак признаётся, что не хочет отказываться от образа, который сделал его знаменитым. По его словам, Baby Shark стал не прошлым, от которого нужно избавиться, а первым этапом его творческого пути.

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