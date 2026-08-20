«Очередной слив от НАБУ»: Журавлёв объяснил, кто заказал обыски у Мудрой
Депутат Журавлёв связал обыски у Мудрой с давлением США на Зеленского
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Обыски у замглавы офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой подтверждают высокий уровень коррупции в украинских органах власти. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв. По его мнению, за происходящим стоят западные структуры.
В Киеве вор на воре сидит и вором погоняет, и на вершине коррупционной пирамиды находится сам Зеленский. Очередной слив информации происходит от НАБУ — цэрэушной конторы, которая выполняет приказы из Вашингтона. Под Зеленского копают западные структуры, намереваясь поменять его на другую фигуру, более управляемую.
Парламентарий отмечает: НАБУ молчало последние полгода и вдруг активизировалось — это явный сигнал из-за океана. По его мнению, Запад оплачивает и «картонный майдан», который «настолько нелеп и слаб, что никто не верит в его серьёзность». Но суть в другом — элиты США готовят замену Владимиру Зеленскому, потому что он стал слишком неуправляем.
При этом, полагает собеседник Life.ru, России «особой разницы нет, кто будет у руля в Киеве. Новый ставленник Вашингтона может быть умнее и без «явных пристрастий» нынешнего — с таким бороться будет сложнее.
«Проще уж было этого загнать в угол, добиться капитуляции, чем мы сейчас, собственно говоря, и занимаемся на всех фронтах», — заключил парламентарий.
Напомним, в рамках расследования дела о легализации 150 миллионов гривен, которые были использованы для внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко по делу «Мидас», Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой. По данным следствия, преступная группа, в состав которой, по информации СМИ, входила Мудрая, действующий и бывший нардепы, а также руководство государственного Sense Bank, использовала подконтрольные счета и фиктивные компании для обналичивания средств в обход финансового мониторинга. Зеленский подписал указ об увольнении Мудрой с занимаемой должности, а сама она была задержана.
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