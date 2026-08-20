Обыски у замглавы офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой подтверждают высокий уровень коррупции в украинских органах власти. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв. По его мнению, за происходящим стоят западные структуры.

В Киеве вор на воре сидит и вором погоняет, и на вершине коррупционной пирамиды находится сам Зеленский. Очередной слив информации происходит от НАБУ — цэрэушной конторы, которая выполняет приказы из Вашингтона. Под Зеленского копают западные структуры, намереваясь поменять его на другую фигуру, более управляемую. Алексей Журавлёв Депутат Госдумы, первый зампред Комитета по обороне

Парламентарий отмечает: НАБУ молчало последние полгода и вдруг активизировалось — это явный сигнал из-за океана. По его мнению, Запад оплачивает и «картонный майдан», который «настолько нелеп и слаб, что никто не верит в его серьёзность». Но суть в другом — элиты США готовят замену Владимиру Зеленскому, потому что он стал слишком неуправляем.

При этом, полагает собеседник Life.ru, России «особой разницы нет, кто будет у руля в Киеве. Новый ставленник Вашингтона может быть умнее и без «явных пристрастий» нынешнего — с таким бороться будет сложнее.

«Проще уж было этого загнать в угол, добиться капитуляции, чем мы сейчас, собственно говоря, и занимаемся на всех фронтах», — заключил парламентарий.

Напомним, в рамках расследования дела о легализации 150 миллионов гривен, которые были использованы для внесения залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко по делу «Мидас», Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой. По данным следствия, преступная группа, в состав которой, по информации СМИ, входила Мудрая, действующий и бывший нардепы, а также руководство государственного Sense Bank, использовала подконтрольные счета и фиктивные компании для обналичивания средств в обход финансового мониторинга. Зеленский подписал указ об увольнении Мудрой с занимаемой должности, а сама она была задержана.