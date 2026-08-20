Пассажирский Boeing задел хвостом землю и чуть не рухнул в аэропорту Мюнхена

Boeing 787-9 авиакомпании Vietnam Airlines задел хвостовой частью землю во время взлёта из аэропорта Мюнхена. Как сообщило Федеральное бюро расследования авиационных происшествий Германии (BFU), лайнер поздно оторвался от полосы. На борту находились 287 человек, никто не пострадал.

Инцидент произошёл 15 августа с рейсом VN34 из Мюнхена в Ханой. Самолёт начал взлёт с полосы 26L в 13:57 по местному времени. В момент подъёма носовой части хвост лайнера коснулся земли, а у конца ВПП специалисты обнаружили следы шин. После взлёта экипаж решил вернуться в Мюнхен. В 15:58 Boeing благополучно сел на полосу 26R. Причина произошедшего пока не установлена.

По данным VTC News со ссылкой на Управление гражданской авиации Вьетнама, на борту находились 271 пассажир и 16 членов экипажа. После отрыва системы самолёта выдали предупреждения о возможном касании хвостом полосы и давлении в шинах. Всех находившихся на борту после посадки безопасно доставили в терминал.

BFU уже получило бортовые самописцы и занимается расшифровкой данных в Брауншвейге. Следователям предстоит проверить технические обстоятельства, действия людей и возможное влияние организационных факторов. Ведомство подчёркивает, что окончательные причины можно будет назвать только после завершения расследования.

Ранее Life.ru писал об экстренной посадке самолёта Hainan Airlines в Красноярске. Airbus, летевший из Пекина в Манчестер, изменил маршрут по технической причине и сел в аэропорту Красноярска. На борту находились более 230 пассажиров, посадка прошла штатно, данных о пострадавших и повреждениях самолёта не поступало.