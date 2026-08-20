До 150 тысяч в месяц: Петербурженка рассказала, как зарабатывает на уборке захоронений

Уборка захоронений на кладбищах Петербурга способна приносить до 150 тысяч рублей ежемесячно, причём для многих это лишь дополнительный доход. Подробностями такой работы поделилась садовница Мария в разговоре с «Mash на мойке».

Уборщики могил в Питере могут зарабатывать до 150 тысяч в месяц. Видео © Telegram / Mash на мойке

Основное занятие девушки — озеленение частных участков, а наведением порядка на могилах она занимается в свободное время. Мария выручает тех, кто сам не может добраться до кладбища и ухаживать за захоронением родных. По её словам, за помощью к ней обращаются даже клиенты из США.

Заказы девушка ищет в интернете. Рабочий сезон длится с апреля по ноябрь, и в среднем за месяц она берёт около пяти обращений. Как правило, люди просят справиться с сильно заросшими могилами: выполоть траву, счистить мох, вымыть памятник, обновить краску на оградке, досыпать землю и посадить цветы.

Уход за одним захоронением занимает примерно четыре-пять часов, а обходится заказчику около 30 тысяч рублей. Чтобы быстрее перемещаться по большим кладбищам, Мария передвигается на моноколесе.

Ранее сообщалось, что сертификаты на места на кладбищах стали дарить близким и друзьям в качестве необычного подарка. По словам руководителя центра похоронных услуг Елена Шевченко, цена такого сертификата сильно колеблется и зависит от города, расположения и престижности кладбища, а также от числа свободных участков. В Москве стоимость может стартовать от 12 тысяч рублей и доходить до 10 миллионов, а после оформления место закрепляется за конкретным человеком.