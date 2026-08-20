Второй за два дня мотогонщик погиб во время Гран-при в Британии

37-летний британский мотогонщик Сэм Нотон погиб во время квалификации Manx Grand Prix на острове Мэн. Авария произошла днём 19 августа на участке Doran’s Bend во время третьей квалификационной сессии. Об этом пишет Daily Mail.

Для Нотона это было второе выступление на Manx Grand Prix. Он дебютировал на знаменитой трассе Mountain Course в 2025 году, а в шоссейных мотогонках участвовал с 2020-го.

Организаторы подтвердили гибель спортсмена и выразили соболезнования его жене Шарлотте, детям, родным и друзьям. Нотон жил в Каслтауне на острове Мэн и регулярно участвовал в местных соревнованиях. Ещё до дебюта на Manx Grand Prix он выступал на трассе Billown и поднимался там на пьедестал.

Это вторая гибель участника квалификации нынешнего Manx Grand Prix за два дня. Во вторник в результате аварии на участке Cruickshanks в Рамси погиб швейцарский мотогонщик Мауро Пончини.

Квалификационные заезды проходят параллельно с Classic TT и, согласно расписанию организаторов, должны продолжиться после трагедии.

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