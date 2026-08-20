Продюсер рассказал, почему Валерий Меладзе не может решиться на уход из России

Певец Валерий Меладзе не уходит окончательно с российской сцены, несмотря на скандалы и общественное давление. Причиной этому является финансовая выгода, ведь внутренний рынок приносит артисту солидный доход. Об этом NEWS.ru рассказал продюсер Павел Рудченко.

Рудченко отметил, что гонорары Меладзе входят в десятку самых высоких среди отечественных исполнителей. Зарубежная русскоязычная аудитория, какой бы многочисленной она ни была, значительно уступает по объёму платёжеспособной публике в России. Здесь много состоятельных людей, готовых выкладывать крупные суммы за выступления кумира.

Поэтому братья Меладзе не торопятся полностью разрывать связи с РФ, считает эксперт.

«Это и монетизация контента, и нечастые выступления, дабы не провоцировать общественников. Они не откажутся от российской аудитории, так как она приносит деньги. Валерий выступает, но без концертно-гастрольной деятельности с продажами залов», — пояснил Рудченко.

Ранее Life.ru рассказывал, что продюсер Константин Меладзе сейчас ведёт переговоры о потенциальном возвращении в РФ. Основная цель его возможного визита — взять под личный контроль управление собственными коммерческими проектами, которые продолжают генерировать прибыль внутри страны. В поле его внимания — музыкальный лейбл, специализирующийся на работе с авторскими отчислениями и раскруткой молодых артистов. По данным за прошлый год, выручка этого актива превысила отметку в 100 миллионов рублей.