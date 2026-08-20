Входной билет дорожает: Почему однушки в новостройках растут в цене быстрее всех

С начала 2026 года квартиры в новостройках подорожали в среднем на 4,3%, подсчитали аналитики. Однокомнатные растут быстрее всех — на 4,5% с января (двушки — 4,3%, трёшки — 3,4%). В годовом выражении разрыв ещё заметнее: однушки прибавили 12,3%, тогда как двушки и трёшки — 9,8% и 8,2% соответственно. Об этом сообщает RG.ru со ссылкой на экспертов рынка недвижимости.

В Москве однушки подорожали на 6,8% за 7 месяцев и на 29,8% за год. В Ленинградской области, напротив, они дорожают медленнее (7,7% с начала года), а двушки и трёшки — быстрее (9,3% и 11,2%). В Амурской области однушки даже подешевели на 0,7%, тогда как двушки выросли на 18,3%.

Эксперты связывают это с объёмом предложения и спросом. Вице-президент «Российской гильдии риэлторов» Елена Недоспасова пояснила, что стоимость квадратного метра в однушках выше, но и спрос на них стабилен из-за меньшей итоговой цены. Их покупают и для жизни, и как инвестицию. Маркетолог Елизавета Родина добавила, что студии и однушки — минимальный бюджет входа, поэтому их аудитория наиболее широка. При изменении ипотечных условий именно компактные лоты «вымываются» первыми.

Спрос на однушки сохранится: разрыв между доходами и ценами на жильё остаётся большим, а такие квартиры высоколиквидны и востребованы на рынке аренды. В Москве и области студии и однушки занимают 42% продаж первички, а в Сочи признаны самым ликвидным товаром . По прогнозам ДОМ.РФ, по итогам 2026 года новостройки подорожают примерно на 10%, и однушки останутся драйвером роста.

Ранее риелтор отметила, что апартаменты дешевле квартир на 10–20%, но при выборе важно учитывать их юридический статус. По её словам, для долгосрочных вложений квартира остаётся более универсальным и ликвидным активом.