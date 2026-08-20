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20 августа, 10:10

Песков: Россия ценит усилия стран по урегулированию конфликта на Украине

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия положительно оценивает действия государств, которые искренне стремятся содействовать урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что стран с подобной позицией немного, однако именно поэтому их вклад имеет особое значение. По словам Пескова, Москва благодарна каждому, кто реально пытается помочь мирному процессу, а не ограничивается формальными заявлениями.

«Мы высоко ценим усилия всех стран, которые проявляют искренне желание способствовать процессу урегулирования. Таких стран мало, но тем важнее и ценнее их усилия», — сказал он.

Песков: Путин озвучивал предложения по миру, Киев знает о необходимых действиях
Песков: Путин озвучивал предложения по миру, Киев знает о необходимых действиях

Ранее Дмитрий Песков заявил, что заморозка украинского конфликта невозможна из-за позиции Киева. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прежде выступил с инициативой остановить боевые действия и вернуться к стамбульской формуле урегулирования. Песков отметил, что с учётом позиции Украины такой вариант развития событий неосуществим.

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Юлия Сафиулина
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