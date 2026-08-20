Песков не видит оптимизма в вопросе урегулирования конфликта на Украине

В вопросе урегулирования конфликта на Украине на данный момент нет предпосылок для оптимизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, «динамика на фронтах хорошо известна», и РФ продолжает проведение спецоперации.

«В настоящий момент в связи с позицией киевского режима каких-то предпосылок для оптимизма в плане мирного урегулирования нет», — сказал представитель Кремля.

Ранее в Совете Федерации призвали к продвижению переговоров по Украине. По словам сенатора Григория Карсина, российско-американский диалог вступает в ту фазу, когда необходимо найти реалистичные позиции.