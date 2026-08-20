Песков назвал путч ГКЧП неотъемлемой частью истории России

Августовский путч ГКЧП остаётся неотъемлемой частью истории современной России, хотя относятся к нему по-разному. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого на брифинге попросили оценить события 35-летней давности.

По словам представителя Кремля, у людей разные взгляды на то, что произошло.

«Кто-то трактует её со знаком плюс, кто-то трактует со знаком минус. Но это неотъемлемая часть истории нашей с вами страны», — отметил Песков.

А ранее глава комиссии по расследованию деятельности ГКЧП и экс-премьер России Сергей Степашин допустил, что организаторы путча могли видеть Бориса Ельцина будущим руководителем обновлённого СССР. По его версии, именно поэтому политика не тронули в ночь на 19 августа, хотя возможность была: его ждали в аэропорту, а дачу держали под наблюдением. Однако приказа на задержание так и не поступило. Степашин предположил, что с Ельциным собирались «поработать», чтобы затем поставить его во главе страны.

ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) — самопровозглашённый орган власти в СССР, состоявший из представителей высшего партийного и силового руководства, который 18–21 августа 1991 года предпринял попытку государственного переворота с целью не допустить подписания нового Союзного договора и сохранить централизованную власть. На фоне отказа президента СССР Михаила Горбачёва, изолированного в Форосе, поддержать введение чрезвычайного положения, в Москву были введены войска, что вызвало массовые протесты и открытое сопротивление, возглавленное руководством РСФСР во главе с Ельциным. Провал путча привёл к аресту членов ГКЧП, резкому ослаблению союзного центра, запрету КПСС и ускорил распад СССР в декабре 1991 года.