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Регион
20 августа, 10:19

Песков: Путин планирует участвовать в саммите ШОС в Киргизии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владимир Путин намерен принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдёт в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. Данное заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом график двусторонних встреч на полях мероприятия пока не определён. Отвечая на вопрос о возможных переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, Песков попросил не торопиться с выводами и пообещал своевременно проинформировать о всех контактах.

«Вы забегаете пока вперёд. Действительно, участие президента планируется, это действительно так. Но что касается графика двусторонних встреч, контактов на полях этого саммита, а это будет очень представительное и содержательное мероприятие, то мы своевременно вас проинформируем», — сказал Песков.

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Ранее сообщалось, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне может стать площадкой для встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. В практическом плане такая встреча вполне реализуема, поскольку все три руководителя ведущих держав ожидаются на саммите. Тем не менее говорить о конкретных переговорах пока преждевременно.

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Юлия Сафиулина
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