«Ничем не поломаешь»: В ГД раскрыли, почему Иран останется другом РФ вопреки давлению Трампа

Россия продолжит поддерживать дружеские отношения с Ираном в условиях переориентации США на экономическое давление со стороны администрации Дональда Трампа. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.ru», что Москва будет учитывать новую позицию Вашингтона, но не откажется от сотрудничества с Тегераном.

Парламентарий подчеркнул, что Россия работает со многими странами вопреки санкциям и политике Соединённых Штатов. По его словам, дружбу между Москвой и Тегераном «ничем не поломаешь», а все заявления американского президента будут приниматься во внимание при выстраивании дальнейших шагов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале беспрецедентной экономической войны и изоляции против Ирана. Он заявил, что Тегеран упустил множество возможностей для заключения сделки, и теперь Вашингтон запускает «наиболее сокрушительную экономическую операцию», когда-либо проводившуюся против какой-либо страны.