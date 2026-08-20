Футуролог рассказал, как поколение альфа изменит наш мир до неузнаваемости

Всех представителей поколения альфа объединяет не столько амбициозность, сколько осознанный прагматизм, основанный на ценностях. Они не ждут перемен, а создают будущее сами, выбирая многогранное развитие, коллективную работу и внутреннюю свободу вместо развлекательного контента и цифрового шума. Об этом пишет РИА «ФедералПресс» со ссылкой на футуролога Кирилла Игнатьева.

По словам эксперта, система образования переживает фундаментальный сдвиг: от простой передачи знаний к развитию навыков работы в команде, коммуникации и мотивации. Эксперт отмечает, что педагогика только учится отвечать на эти вызовы.

«Раньше она была нацелена на то, чтобы вооружить подростка базовыми знаниями. Сейчас в понятие образования добавляются 4 аспекта: навыки коллективной работы, коммуникативные навыки, поиск лучшей самореализации и мотивация к развитию», – указал Игнатьев.

В экономику эти подростки принесут не технологии, а новую философию — антропономику. По мнению Игнатьева, будущее за проектами, связанными с человеком: долголетием, здоровьем, питанием и медициной. Герои проекта уже демонстрируют этот подход, выбирая не погоню за деньгами, а реализацию и пользу.

Футуролог также прогнозирует смену политического климата: с уходом предыдущих поколений проявится усталость от противостояний, а технологии сделают мир более мирным местом. Подростки демонстрируют созидательный патриотизм — любовь к стране с критическим взглядом на её недостатки и готовностью их исправлять.

Главный вызов, по мнению эксперта, — преодолеть недоверие к молодым. Как когда-то люди боялись ИИ, а сегодня доверяют ему больше, чем знакомым, так и мир поколения альфа требует понимания и принятия.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Великобритании с населением в 70 миллионов человек около 1 миллиона жителей в возрасте 15-24 лет нигде не работают, не учатся и не проходят профподготовку. Ежегодные потери экономики и бюджета от кризиса занятости среди молодёжи оцениваются в £125 млрд.