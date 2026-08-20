Ночью Москву накроет мегаливень: Синоптик предупредил о 10 литрах воды на квадратный метр
Синоптик Тишковец: В ночь на пятницу на Москву обрушится мощный ливень
Дождь в Москве. Обложка © Life.ru
Сильный ливень накроет Москву в ночь на пятницу. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Первые осадки ожидаются уже вечером 20 августа. Примерно с 20–21 часа в столице начнётся дождь, который ночью заметно усилится.
«Вечером – примерно с 20-21 часа – начнется дождь, который в ночь на пятницу перейдёт в ливень, выпадет 10 литров воды на метр квадратный», — рассказал Тишковец.
До ухудшения погоды в Москве сохранится тепло. Днём в четверг воздух прогреется до +24 градусов. По словам синоптика, такая температура окажется выше климатической нормы.
Несколько дней назад Тишковец прогнозировал, что перед новым ухудшением погоды летнее тепло ненадолго вернётся в столичный регион. Как писал Life.ru, температура в Москве могла подняться до +26 градусов, однако уже затем ожидались дожди и очередная смена погоды.
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