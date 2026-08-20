Ночью Москву накроет мегаливень: Синоптик предупредил о 10 литрах воды на квадратный метр

Сильный ливень накроет Москву в ночь на пятницу. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Первые осадки ожидаются уже вечером 20 августа. Примерно с 20–21 часа в столице начнётся дождь, который ночью заметно усилится.

«Вечером – примерно с 20-21 часа – начнется дождь, который в ночь на пятницу перейдёт в ливень, выпадет 10 литров воды на метр квадратный», — рассказал Тишковец.

До ухудшения погоды в Москве сохранится тепло. Днём в четверг воздух прогреется до +24 градусов. По словам синоптика, такая температура окажется выше климатической нормы.