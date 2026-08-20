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Регион
20 августа, 10:51

Ночью Москву накроет мегаливень: Синоптик предупредил о 10 литрах воды на квадратный метр

Синоптик Тишковец: В ночь на пятницу на Москву обрушится мощный ливень

Дождь в Москве. Обложка © Life.ru

Дождь в Москве. Обложка © Life.ru

Сильный ливень накроет Москву в ночь на пятницу. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Первые осадки ожидаются уже вечером 20 августа. Примерно с 20–21 часа в столице начнётся дождь, который ночью заметно усилится.

«Вечером – примерно с 20-21 часа – начнется дождь, который в ночь на пятницу перейдёт в ливень, выпадет 10 литров воды на метр квадратный», — рассказал Тишковец.

До ухудшения погоды в Москве сохранится тепло. Днём в четверг воздух прогреется до +24 градусов. По словам синоптика, такая температура окажется выше климатической нормы.

В Московском регионе интенсивность ливней в 40 раз превысила норму
В Московском регионе интенсивность ливней в 40 раз превысила норму

Несколько дней назад Тишковец прогнозировал, что перед новым ухудшением погоды летнее тепло ненадолго вернётся в столичный регион. Как писал Life.ru, температура в Москве могла подняться до +26 градусов, однако уже затем ожидались дожди и очередная смена погоды.

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Полина Никифорова
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