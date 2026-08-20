Партия Пашиняна прописала отстранение католикоса Гарегина II в программе

Правящая в Армении партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» закрепила в своей программе на 2026–2031 годы курс на отстранение католикоса всех армян Гарегина II и избрание нового главы Армянской апостольской церкви. Церковные власти расценивают подобные планы как прямое вмешательство политики во внутреннюю жизнь верующих.

В документе реформа Армянской апостольской церкви названа якобы «жизненно необходимой». Предложенная партией дорожная карта предусматривает уход действующего католикоса, избрание местоблюстителя, принятие нового устава Церкви, а затем проведение выборов нового духовного главы.

Особенно примечательно, что в том же разделе «Гражданский договор» декларирует уважение свободы вероисповедания и отдельно напоминает: Армения является светским государством, а религиозные организации отделены от государства. Одновременно политическая партия фактически прописывает, каким должен быть порядок смены руководства крупнейшей церкви страны.

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине ранее резко осудили включение этих положений в программу партии. Там заявили, что отстранение католикоса, изменение церковного устава и проведение новых выборов относятся исключительно к внутренней канонической жизни Церкви.

«Тысячелетняя миссия Армянской апостольской церкви, её священные традиции и духовная жизнь не должны становиться объектом политических манипуляций», — подчёркивали в Эчмиадзине. Церковные власти считают происходящее посягательством на право Церкви на самоуправление и свободу вероисповедания.

Сам Гарегин II также заявлял, что реформирование Церкви не может проходить под давлением властей. По его словам, обновление церковной жизни является внутренним процессом, основанным на многовековых канонических правилах и решениях церковных органов.

Конфликт Пашиняна с Армянской апостольской церковью продолжается не первый год, однако теперь требование сменить католикоса фактически превратилось из публичной политической кампании в пункт программы правящей партии. Гарегин II занимает престол с 1999 года и по церковному порядку избирается пожизненно.