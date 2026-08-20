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20 августа, 10:48

По Краматорску в ДНР была нанесена серия мощных ударов

Фронтовой бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Syritsa

Фронтовой бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Syritsa

ВС РФ нанесли серию мощных ударов по Краматорску Донецкой Народной Республики, рассказал телеграм-каналу «Иди и смотри» местный житель. На данный момент город находится под контролем ВСУ.

«Серия мощных прилетов... Работают КАБы и FPV-дроны», — поделился собеседник.

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Ранее Минобороны отчиталось о последних ударах по целям на Украине. Помимо прочего, поражены объекты топливо-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

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Матвей Константинов
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