По Краматорску в ДНР была нанесена серия мощных ударов

ВС РФ нанесли серию мощных ударов по Краматорску Донецкой Народной Республики, рассказал телеграм-каналу «Иди и смотри» местный житель. На данный момент город находится под контролем ВСУ.

«Серия мощных прилетов... Работают КАБы и FPV-дроны», — поделился собеседник.

Ранее Минобороны отчиталось о последних ударах по целям на Украине. Помимо прочего, поражены объекты топливо-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.