В Финляндии хотят наладить производство беспилотников под нужды Киева

Финская компания Innokas и украинский разработчик беспилотников Airlogix договорились работать над запуском производства БПЛА в Финляндии. Как следует из сообщения Innokas, выпускаемые в Европе системы планируется направлять для нужд украинских сил безопасности и обороны.

Компании подписали протокол о намерениях на выставке оборонной промышленности DALO Industry Days в Дании. Со стороны Airlogix документ подписал финансовый директор Александр Андрощук, от Innokas — гендиректор Янне Костамо.

Проект реализуется в рамках инициативы Build with Ukraine. Предполагается, что беспилотные системы будут создаваться на основе технологий и инженерных решений Airlogix, тогда как финская сторона займётся локализацией и масштабированием производства. Ключевые технологии при этом должны остаться украинскими.

В Innokas подчёркивают, что будущая продукция предназначается исключительно для поддержки оборонных возможностей Украины. Компании также рассчитывают использовать накопленный украинской стороной опыт применения беспилотников в боевых условиях при совершенствовании существующих и разработке новых систем.

При этом говорить о уже запущенном производстве пока рано. Подписанный документ фиксирует намерения сторон, а на следующем этапе им предстоит определить юридическую, техническую и производственную модель сотрудничества. Среди вариантов рассматривается создание совместного предприятия. Сроки запуска, объёмы выпуска и конкретная площадка в Финляндии пока не названы.

Ранее Life.ru рассказывал об ударах по объектам украинского военно-промышленного комплекса. По данным Минобороны России, в Киеве были поражены предприятия, связанные с производством компонентов ракет и беспилотников. В частности, ведомство сообщало об ударах по мощностям, где выпускались детали для украинских БПЛА и собирались элементы вооружений.