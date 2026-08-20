Жена рэпера Lida сообщила о его задержании перед концертом в Волгограде

Рэпер Lida (настоящее имя — Николай Ромадов) сообщил о задержании в Волгограде перед запланированным концертом. По словам артиста, его остановили возле отеля, когда он возвращался с тренировки.

Сначала о произошедшем рассказала супруга музыканта Валерия Ромадова. Она сообщила, что правоохранители доставили мужа на медицинское освидетельствование после информации о возможном употреблении наркотиков. Концерт, который должен был пройти вечером 19 августа, отменили.

Позже Lida сам вышел на связь и рассказал, что провёл в МВД около шести часов. По словам рэпера, после оформления документов его направили на тестирование. Результаты не выявили запрещённых веществ.

«Теперь все знают что я чистый и больше такого не будет. Я очень нервничал, но слава богу я на воле, братва! Вместе мы всё преодолеем, ребята!», — поделился исполнитель с фанатами.

Музыкант поблагодарил поклонников за поддержку и заявил, что рад остаться на свободе. Он также напомнил о своей любви к спорту: «Я больше всех пропагандирую спорт, и вы это знаете».

Lida добавил, что информация о новой дате концерта появится позже.

Ранее прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование рэпера Лигалайза* за нарушение порядка деятельности иноагента. Материалы передали следователям для решения вопроса о возбуждении дела.

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