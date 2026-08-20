Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против рэпера Лигалайза*

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении рэпера Андрея Меньшикова*, известного как Лигалайз*. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Установлено, что 49-летнего артиста, включенного в реестр иноагентов, ранее дважды наказывали по административной статье 19.34 КоАП РФ. Ему вменяли несоблюдение правил работы для лиц с таким статусом.

Несмотря на это, Меньшиков*, находясь за пределами России, продолжил публиковать материалы в одной из соцсетей. При этом обязательная пометка о том, что контент создан иноагентом, отсутствовала.

По итогам проверки все собранные материалы переданы в следственные органы. Там должны решить вопрос о возбуждении дела по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Данная норма предполагает ответственность за уклонение от обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов.

Ход рассмотрения переданных документов контролируется надзорным ведомством.

Ранее рэпер Лигалайз* обжаловал штраф в 50 тысяч рублей за непредоставление отчётности о деятельности иноагента. Апелляция зарегистрирована, но дата её рассмотрения пока не назначена.

Напомним, известный рэпер нулевых Лигалайз* серьёзно подмочил собственную репутацию в 2023 году после того, как опубликовал скандальный клип. Общественники тогда посчитали текст и содержание видеоролика оскорбительными и направили требование о проверке музыканта на дискредитацию ВС РФ. В 2024 году Меньшикова* признали иноагентом.

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