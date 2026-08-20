Румынский F-16 сбил морской дрон у месторождения Neptun Deep в Чёрном море

В Чёрном море неподалёку от газового месторождения Neptun Deep румынский истребитель F-16 сбил морской беспилотник, начинённый взрывчаткой. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ в личном блоге в сети.

По его словам, утром береговая охрана заметила дрон в нескольких сотнях метров от площадки, где ведётся добыча газа. Аппарат находился в исключительной экономической зоне страны, примерно в 80 милях восточнее Констанцы.

Глава оборонного ведомства сообщил, что в воздух подняли два самолёта F-16. Один из них и уничтожил беспилотник со взрывчаткой. Мируцэ подчеркнул, что действовать пришлось «для защиты нескольких сотен человек, работающих в этом периметре, и обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры».

Незадолго до этого возле того же месторождения Neptun Deep румынские военные обезвредили ещё два беспилотника. Их заметил экипаж судна, работавшего в районе газового объекта. К месту направили военных водолазов, которые и ликвидировали аппараты во второй половине дня. По данным Минобороны, всё произошло примерно в 90 морских милях от Констанцы.