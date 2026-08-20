Боец ВС РФ рассказал о более чем 100 FPV-дронах, брошенных ВСУ

Украинские операторы БПЛА при отступлении бросили свыше сотни FPV-дронов и разведывательных беспилотников. Об этом ТАСС рассказал замкомандира штурмового батальона 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Слон.

По словам военнослужащего, среди оставленной техники оказались в том числе разведывательные аппараты Mavic-3 и более новые Mavic-4.

«В основном это вот как раз таки FPV, которые нам сейчас помогают, это разведывательные вот эти дроны Mavic под названием Mavic-3, Mavic-4 сейчас новые пошли. FPV больше сотни точно», — рассказал Слон.

Брошенную технику российские бойцы теперь используют в собственных интересах. Трофейные аппараты применяют как для разведки, так и для нанесения ударов по позициям ВСУ. Подразделение, где служит Слон, входит в состав 51-й армии группировки войск «Центр».

Ранее бойцы группировки «Центр» раскрыли детали освобождения Петровки в ДНР. Российские военнослужащие скрытно преодолели около 20 километров небольшими группами, после чего внезапно вошли в населённый пункт и застали противника врасплох.