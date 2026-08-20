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20 августа, 11:08

Лидер «Локомотива» Батраков прибыл в Стамбул: Переговоры с «Галатасараем» на финишной прямой

Батраков прибыл в Стамбул для оформления перехода в «Галатасарай»

Обложка © ТАСС /Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС /Михаил Терещенко

Турецкий «Галатасарай» объявил о начале официальных переговоров по трансферу полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой стамбульского клуба.

«Начались официальные переговоры с московским «Локомотивом» о трансфере Алексея Батракова», — говорится в публикации.

Игрок уже прибыл в Стамбул. Ему предстоит пройти медосмотр и согласовать личный контракт, после чего клубы смогут официально завершить сделку.

По данным журналиста Али Наци Кючука, соглашение будет рассчитано на пять лет, зарплата Батракова составит €3,5 млн без учета бонусов.

Футболисту 21 год, он является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2024 года. На его счету 84 матча в различных турнирах, 34 мяча и 23 голевые передачи.

Последние два сезона его признавали лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги. В сезоне-2025/26 он вместе с клубом стал бронзовым призёром чемпионата России.

За сборную страны полузащитник провел 12 встреч. В них он записал на свой счёт четыре гола и три результативные передачи.

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Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 28 миллионов евро. Турецкий клуб готов выплатить 25 млн сразу и ещё 3 млн бонусами.

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Никита Никонов
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