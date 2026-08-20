Через 20 дней Белград получит новое оружие: Вучич раскрыл, что готовят в Сербии

Сербия начинает выпускать современные ударные беспилотники, каждый из которых будет стоить до €30 тысяч. Об этом рассказал президент страны Александр Вучич в эфире сербского телеканала Pink.

«Здесь мы будем делать дроны стоимостью €30 тысяч То есть речь идёт о серьёзной силе. Это будет готово примерно через 20 дней, а затем мы будем постепенно расширять, расширять, расширять», — сказал сербский лидер.

По словам Вучича, новые машины будут заметно отличаться от беспилотников, которые уже есть у Белграда, — «Комарац-1» и «Комарац-2». Их цена не превышает €1–2 тысяч. Президент добавил, что боевые аппараты представят публике в живописном месте неподалёку от столицы.

Ранее сообщалось, что Вучич вновь подтвердил неизменность внешней политики Сербии и заявил, что страна не собирается вступать в НАТО. Осматривая площадку «Экспо-2027», он сравнил положение Сербии с Черногорией. Президент напомнил, что соседняя республика вошла в НАТО и ввела санкции против России, тогда как Белград сохраняет нейтралитет и от ограничений в отношении Москвы воздержался.