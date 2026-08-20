«Кровь появилась раньше»: Иммунолог поставил под сомнение довод скептиков о Туринской плащанице

Американский иммунолог Келли Кирс провёл серию экспериментов с льняной тканью и пришёл к выводу, что следы крови на Туринской плащанице могли появиться раньше, чем изображение человеческого тела. Исследователь подчеркнул, что результаты не доказывают подлинность реликвии как погребального полотна Иисуса Христа, но имеют значение для давнего научного спора о её происхождении, пишет kp.ru.

Туринская плащаница — льняное полотно размером около 4,4 на 1,1 метра с двумя слабыми изображениями человеческого тела и пятнами, которые сторонники подлинности считают следами крови. Кирс исследовал последовательность появления этих элементов, нанося изображения различными способами и воздействуя на ткань кровью и низкоэнергетическим ультрафиолетовым лазером.

Эксперименты показали, что кровь не обязательно стирала или обесцвечивала изображение, что ставит под сомнение один из ключевых аргументов скептиков: отсутствие изображения под пятнами крови объяснялось его последующим исчезновением. Кирс также рассмотрел работы итальянского физика Паоло Ди Лаззаро, который создавал изображения на льне лазером, где изменения волокон становились заметны только после искусственного старения материала.

Вопрос о подлинности плащаницы остаётся предметом научных дискуссий. Радиоуглеродные исследования 1988 года датировали ткань Средними веками, хотя сторонники реликвии оспаривают эти результаты. Католическая церковь не утверждает, что плащаница является подлинным погребальным полотном Иисуса, но почитает её как древнюю религиозную реликвию. Работа Кирса не закрывает спор, но предлагает новые данные для анализа последовательности формирования артефактов на ткани.

А ранее Life.ru писал, что учёные нашли в ДНК человека следы двух неизвестных древних видов. Один из них — «призрачный предок», который отделился от нашей линии 800 тысяч лет назад, а потом скрещивался с Homo sapiens примерно 50 тысяч лет назад.