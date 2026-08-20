Тунец вернулся спустя почти век: В Северном море поймали гиганта весом 338 кг

В Северном море впервые почти за 90 лет поймали обыкновенного тунца. Рыбу весом 338 килограммов выловил экипаж судна Dominator у побережья Северного Йоркшира, сообщает The Telegraph.

По данным издания, это первая подобная добыча в этом районе с 1939 года. Огромная рыба заметно накренила судно на один борт.

Обыкновенный тунец исчез из Северного моря в 1960-х годах, хотя раньше у британских берегов встречались особенно крупные особи. В 1933 году у Уитби поймали рыбу весом 386 килограммов — этот результат до сих пор считается британским рекордом по ловле тунца на удочку.

За последние десять лет обыкновенный тунец в больших количествах вернулся к юго-западному побережью Британских островов. Рост численности этого вида связывают с потеплением воды в Северном море.

Ранее в заливе Петра Великого рыбаки поймали тунца длиной 212 сантиметров, установив новый рекорд Приморского края. Предыдущий рекорд составлял 207 сантиметров.