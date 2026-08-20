Чиновник-извращенец 10 лет опаивал девушек мочегонным и заставлял их писать под себя

Во Франции перед судом предстанет 60-летний Кристиан Негре, бывший высокопоставленный сотрудник Министерства культуры. По данным следствия и сообщению BBC, за десять лет он подмешал диуретики почти двум с половиной сотням женщин во время собеседований.

Анаис де Вос описала свой опыт встречи с чиновником в 2011 году. Во время разговора о трудоустройстве мужчина угостил ее кофе, а затем пригласил на прогулку. На улице соискательнице стало плохо, она испытала резкий позыв к мочеиспусканию. Преступник склонял девушку справить нужду в шкафу под мостом прямо в его присутствии. Она смогла дойти до ближайшего кафе, но не удержалась и обмочилась уже в туалете заведения. Работу в ведомстве Анаис так и не получила.

В 2019 году полиция отправила де Вос уведомление. Выяснилось, что жертвами аналогичных схем стали около двухсот кандидаток. С момента первого обращения в полицию заявления написали ещё десятки пострадавших от действий экс-чиновника.

Следователи установили, что Негре систематически добавлял в напитки мочегонные препараты для провоцирования унизительных ситуаций. При обыске на компьютере регионального директора обнаружили электронную таблицу со списком имён. В файле педантично фиксировались детали каждой встречи, включая цвет и тип нижнего белья женщин.

Расследование деятельности функционера началось летом 2018 года после того, как коллега застал его за съемкой сотрудницы из-под стола. Сначала руководство отстранило мужчину от управления региональным направлением по культуре. В 2019 году Министерство культуры полностью разорвало контракт с чиновником.

Сейчас Кристиан Негре находится под следствием и ожидает судебного процесса. Ему грозит суровый приговор за сексуальное насилие с использованием беспомощного состояния потерпевших и нарушение частной жизни.

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