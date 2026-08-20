Тимур Родригез проиграл бывшей жене апелляцию по делу об алиментах и детях

Московский городской суд оставил в силе решение по иску шоумена Тимура Родригеза, настоящее имя которого Тимур Керимов, к бывшей жене Анне Девочкиной. Судебная коллегия по гражданским делам не стала удовлетворять его апелляцию.

Родригез проиграл бывшей жене апелляцию по делу об алиментах и детях. Видео © Telegram/ Суды общей юрисдикции горда Москвы

Речь идёт о решении Пресненского районного суда Москвы от 16 декабря 2025 года. Тогда артисту полностью отказали в заявленных требованиях. Родригез просил изменить условия соглашения об уплате алиментов. Помимо финансового вопроса, спор касался места жительства общих детей.

Шоумен также хотел определить порядок общения с сыновьями и их воспитания. Мосгорсуд оставил декабрьское решение без изменений. Таким образом, требования Керимова в рамках этого дела вновь удовлетворены не были.

А в июле стало известно, что с Тимура Родригеза принудительно взыскивают более 7,1 млн рублей по алиментным обязательствам. В отношении артиста открыли два исполнительных производства по нотариально удостоверенным соглашениям о выплатах.