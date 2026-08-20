Песков высказался о неоднородной квазиполитической поляне в Киеве

Дмитрий Песков отреагировал на предложение бывшего руководителя украинского Минобороны Михаила Фёдорова провести выборы в стране. Пресс-секретарь президента назвал местную политическую среду «весьма неоднородной».

«Вот эта вот квазиполитическая поляна киевского режима весьма и весьма неоднородна. Видим, что многие там пытаются рыбу ловить в мутной воде, кто-то пытается ссылаться на демократию и нормы демократии, кто-то даже не пытается этого делать», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что юридическая сторона вопроса остаётся такой, как её ранее уже описывал Владимир Путин.

Каденция Владимира Зеленского завершилась 20 мая 2024 года. Плановое голосование было намечено на конец марта, однако законодательство страны запрещает проведение таких процедур в условиях военного положения. Режим продлевается каждые три месяца, сейчас он действует до конца октября 2026 года.

Ранее российский лидер говорил, что Киев допустил стратегический просчёт, отказавшись от выборов. По его мнению, подписывать документы с нелегитимной властью бессмысленно. Также он отмечал, что Москва могла бы содействовать безопасности процесса и воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования.

Сам Фёдоров убеждён, что сложность организации процесса не равна его невозможности. Он также заявлял, что не планирует выдвигать свою кандидатуру, а митинги в его поддержку не рассматривает как начало политической борьбы.

Согласно опросу центра SOCIS, в случае первого тура расклад был бы следующим: у Зеленского 22,3%, у Валерия Залужного — 21,4%, у Фёдорова — 13,1%.

В офисе украинского президента считают, что сейчас нет юридических оснований и безопасных условий для волеизъявления граждан. Ранее Киев заявлял, что выборы возможны только после полного завершения конфликта.

Напомним, ранее бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров публично призвал создать механизм для проведения национальных выборов в условиях боевых действий, став первым крупным украинским политиком, выдвинувшим такое предложение после начала полномасштабного конфликта. Этот шаг расценивается как самый прямой внутриполитический вызов Владимиру Зеленскому на сегодняшний день, особенно на фоне того, что пятилетний срок полномочий киевского главаря истёк ещё в мае 2024 года, и он продолжает исполнять обязанности на основании военного положения. Фёдоров, долгое время считавшийся соратником Зеленского и неожиданно отправленный в отставку в июле, аргументирует свою инициативу критикой «системного кризиса управления» в стране, тогда как действующее украинское законодательство прямо запрещает проведение выборов на период действия военного положения.